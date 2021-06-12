Reuters: лидеры G7 достигли консенсуса относительно подхода к Китаю

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Члены Группы семи (G7) достигли консенсуса в том, что им требуется единый подход по отношении к Китаю. Об этом сообщило агентство Reuters , со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, знакомый с ходом дискуссий лидеров "семерки". Сессия по международным вопросам состоялась в субботу на саммите, проходящем в английском курортном городе Карбис-Бэй на юго-западе страны.

"Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем", - приводит агентство слова источника.

"Была [продемонстрирована] приверженность ответным действиям на то, что мы видим", - добавил он, обратив внимание, что прошли те времена, когда Китай не упоминался в итоговом коммюнике "семерки". Собеседник агентства также сообщил, что лидеры G7 согласились с тем, что требуется единый подход "семерки" к практике экспорта Китая по "несправедливо низким ценам", а также с необходимостью обеспечить устойчивость цепочки поставок.

Reuters также приводит слова источника, заявившего, что, что по теме Китая во время дискуссий в субботу "у всех преимущественно было одинаковое понимание".

Ранее американский телеканал CNN сообщил, о том, лидеры "семерки" разошлись во мнениях относительно подхода к Китаю. По словам его источников из числа сотрудников вашингтонской администрации, президент США Джо Байден "настоятельно призвал других лидеров публично критиковать антидемократические методы Китая, подчеркнув необходимость действий". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились с Байденом в том, что касается призыва к "более жестким действиям". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители ЕС "стремились выделить сферы сотрудничества с Китаем".

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии завершится в воскресенье принятием итогового коммюнике.