ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал проведение саммита РФ - США в Женеве 16 июня. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, подчеркнув, что всегда выступал за диалог с Россией.

"Я приветствую проведение этого саммита, это хорошее дело, - отметил он, отвечая на вопросы журналистов. - Я всегда выступал за диалог с президентом России Владимиром Путиным".

По мнению Макрона, "всегда лучше говорить, когда есть разногласия". Ожидающийся саммит, считает он, "позволит прояснить разногласия, касающиеся поведения в киберсфере, космосе, море".

На вопрос, кто является сегодня противником для НАТО, Макрон ответил, что это "любая держава, которая посягает на территориальную целостность участников альянса, угрожая их безопасности". "Это также исламистский терроризм, - подчеркнул Макрон. - Именно этой угрозой объясняется присутствие НАТО в составе коалиций в Ираке и Сирии".

Французский президент высказался также за участие европейцев в переговорах по контролю над вооружениями. "Я предложил президенту США Джо Байдену, чтобы мы работали вместе над новой повесткой в области контроля над вооружениями, - указал он. - Надо вместе договориться о международной культуре контроля над вооружениями". "Мы не живем больше в эпоху холодной войны, и за столом переговоров о контроле над вооружениями должны присутствовать европейцы", - считает французский лидер.

G7 и Китай

Также Макрон считает, что Группа семи (G7) не враждебна Китаю.

"Группа семи не враждебна Китаю", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Лидеры согласились с тем, что нужно согласовать общий подход в отношениях своих стран с Китаем, добавил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции.

"Мы определенно пришли к выводу, что мы должны выступать с единых позиций [в отношениях с Китаем]. Мы должны более тесно координировать нашу совместную работу", - сказал он.