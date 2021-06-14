Суд в Минске рассматривает жалобу россиянки Сапеги на ее задержание

Адвокат Александр Филанович ранее сообщил, что посетил в СИЗО свою подзащитную 10 июня. Тогда стало известно, что Сапега подала жалобу на задержание. Также защитник добавил, что ознакомился в Следственном комитете Белоруссии с документами о ее задержании и о возбуждении в мае еще одного уголовного дела в отношении нее.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским. Суд уже отказывал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Пока неизвестно, какое первое обвинение предъявят россиянке. Ранее сообщалось, что, возможно, это будет обвинение по статье за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Посольство РФ в Минске получило разрешение на многократное посещение задержанной россиянки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что Лукашенко может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.