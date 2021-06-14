Байден обсудил с Дудой свои планы на предстоящий саммит с Путиным

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник на полях саммита НАТО обсудил с польским лидером Анджеем Дудой свои планы на российско-американский саммит, который пройдет в Женеве 16 июня. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении по итогам переговоров.

"Президент [Байден] вновь заявил о своей поддержке программы НАТО по укреплению обороны и сдерживанию и о своей решительной приверженности защите союзников на восточном фланге НАТО, включая Польшу. Он обсудил свои планы на предстоящий саммит с президентом Путиным", - отметили в Белом доме.

Американский лидер также провел отдельную трехстороннюю встречу с участием Дуды и румынского президента Клауса Йоханниса. На ней Байден "выразил признательность за возможность пообщаться с союзниками из "Бухарестской девятки" (B9, входят Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия) на восточном фланге [НАТО]" 10 мая. Речь идет о виртуальном саммите B9, который месяц назад прошел под председательством Дуды и Йоханниса.

Как сообщил ранее глава бюро международной политики польского лидера Кшиштоф Щерский, президенты США и Польши обсудили двустороннее сотрудничество и обеспечение безопасности в Центральной и Восточной Европе.