Брат Пола Уилана не верит в его освобождение по итогам саммита в Женеве

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Саммит РФ - США в Женеве вряд ли приведет к возвращению Пола Уилана в США, хотя в случае успеха может создать условия для его освобождения в будущем. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник брат находящегося в заключении американца Дэвид.

"Я рад, что президент [России Владимир] Путин принял приглашение президента [США Джо] Байдена участвовать в саммите. Недостаток контактов и сотрудничества между двумя странами остается препятствием к разрешению дела Пола, - сказал он. - Президент Байден обозначил, что гуманитарные вопросы и проблематика прав человека будут подняты на саммите, и я рассчитываю, что если пойдет речь о Поле, то именно в этом контексте. Я сомневаюсь, что саммит сам по себе будет иметь непосредственное влияние на судьбу Пола. Заместитель министра иностранных дел РФ [Сергей] Рябков был последователен - с июля 2019 года и по сегодняшний день - насчет того, что Пол не является кандидатом на экстрадицию и в любом случае экстрадиция не будет означать свободы для Пола".

"Но саммит, если он закончится успехом в создании дополнительных каналов диалога или возможностей для совместной работы США и России, может обеспечить другие возможности по поиску путей того, чтобы убедить российские власти освободить Пола", - добавил Дэвид Уилан.

Брат заключенного также распространил аудиообращение Пола Уилана, записанное во время телефонного разговора с ним, в котором тот призывает президента Байдена помочь ему вернуться домой.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

В интервью телекомпании NBC, записанном 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к обмену заключенными с США. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков позднее в интервью газете "Известия" пояснил, что Россия готова, задействовав механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, передать США отбывающих в РФ срок американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит.