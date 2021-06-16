Израиль поразил военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров с взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля атаковали в среду военные объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За истекшие сутки многочисленные воздушные шары с закрепленной взрывчаткой и горючими веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля с целью поджогов. В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, которые использовались террористами бригад Хан-Юнис и Газа движения ХАМАС", - говорится в заявлении пресс-служба. Военные возложили на ХАМАС "ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа, а также за последствия своих действий". "Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из сектора Газа", - подчеркнули в армейской пресс-службе.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что израильская атака в секторе Газа стала первой с момента вступления в силу договоренности о прекращении огня между военными и радикалами в палестинском анклаве 21 мая после 11 дней обмена ракетными ударами между сторонами. По подсчетам радиостанции, из сектора в течение дня 15 июня были запущены в сторону территории Израиля десятки шаров с взрывчаткой и горючими материалами, в результате чего в районах, прилегающих в Газе возникло порядка двух десятков крупных степных пожаров. О пострадавших сообщений не поступало.