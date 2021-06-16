Глава Бундестага ФРГ назвал "знаком надежды" предстоящую встречу Путина и Байдена

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена является "знаком надежды". Об этом заявил в интервью немецкой редакционной группе Funke , которое опубликовано в среду, глава Бундестага ФРГ, бывший министр финансов страны Вольфганг Шойбле.

"Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды. Мы все рады в лице президента Байдена иметь партнера, который осознает ответственность Соединенных Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность", - сказал Шойбле.

По его словам, не нужно было в прошлом "называть Россию региональной державой". "Россия - большая и важная страна, с которой нужно сотрудничать на принципах уважения ради поиска ответов по таким глобальным темам, как климат, стабильность и борьба с голодом", - добавил политик. При этом, по его словам, нужно четко высказывать несогласие по таким вопросам, как ситуация в Белоруссии или на Украине.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.