{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве

Посол Украины в Вашингтоне встретится с представителем Госдепа в день саммита США и РФ

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме, ее тематика не уточняется

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретится в среду в Вашингтоне с послом Украины Оксаной Маркаровой. Об этом свидетельствует график Госдепартамента, распространенный во вторник пресс-службой ведомства.

На эту тему
Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме, ее тематика не уточняется. В этот же день в Женеве пройдет встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Генсек НАТО призвал к контролю за новыми видами оружия, включая гиперзвуковое и автономное
Йенс Столтенберг отметил, что необходим "контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда больше нет ДРСМД"
Читать полностью