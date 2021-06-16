Посол Украины в Вашингтоне встретится с представителем Госдепа в день саммита США и РФ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретится в среду в Вашингтоне с послом Украины Оксаной Маркаровой. Об этом свидетельствует график Госдепартамента, распространенный во вторник пресс-службой ведомства.

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме, ее тематика не уточняется. В этот же день в Женеве пройдет встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.