NYT: для США обсуждение на саммите в Женеве кибероружия имеет беспрецедентное значение

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся применения кибероружия, войдут в число ключевых для американской стороны на предстоящей в среду встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, это является беспрецедентной ситуацией. Такая оценка приводится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times .

"В течение 70 лет на встречах между американскими президентами и советскими или российскими лидерами преобладающую роль играла одна угроза - огромные ядерные арсеналы, которые страны начали наращивать в 1940-х годах в качестве инструмента устрашения и, если не сработает сдерживание, взаимного уничтожения, - констатируется в публикации. - Теперь, когда президент Байден готовится к встрече в Женеве с президентом Путиным в среду, впервые кибероружие вошло в число ключевых вопросов повестки".

"Данная перемена назревала в течение десятилетий в свете того, что Россия и США, являющиеся самыми опытными противниками на киберарене, обратились к растущему арсеналу методов, что превратилось в повседневный вялотекущий конфликт, - отмечает издание. - Однако на саммитах к противостоянию такого рода обычно относились как к второстепенному по сравнению с основным соперничеством сверхдержав. Теперь это не так. В последнее время рост частоты и изощренности атак на американскую инфраструктуру - от бензопроводов на Восточном побережье, предприятий, поставляющих четвертую часть говядины в США, больниц до самого интернета - выявили уязвимости, которые не может игнорировать ни один президент".

По оценке газеты, для Байдена на предстоящем саммите вопросы, касающиеся ядерного оружия, "по-прежнему имеют значение", однако "более неотложной задачей" является принятие мер с целью пресечения новых кибератак, причастность к которым в США приписывают России. Как следует из статьи, американская сторона рассчитывает обсудить с российским руководством "цели [кибератак], которые не должны рассматриваться в мирное время". "Этот список включает в себя электросети, системы для проведения выборов, водопровод, линии электропередачи, АЭС и системы управления ядерными вооружениями", - говорится в материале.

Позиция РФ

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.