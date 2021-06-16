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Президент Швейцарии заявил, что обсудил с Путиным ядерную сделку с Ираном

Президент Швейцарии заявил, что обсудил с Путиным ядерную сделку с Ираном.

Встреча Путина и Байдена в Женеве
Байден сообщил, что смотрел пресс-конференцию Путина после саммита в Женеве
Президент США отметил, что слышал значительную часть его речи
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