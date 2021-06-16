Байден заявил, что США и Россия договорились рассмотреть конкретные примеры кибератак

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. США и Россия дадут поручение группам экспертов рассмотреть конкретные случаи кибератак, которые имели место в обеих странах, и разработать четкие принципы неприемлемого поведения в киберпространстве. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду на пресс-конференции после завершения российско-американского саммита в Женеве.

Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?

"Принцип должен быть подкреплен практикой <...>. Так что мы договорились дать задание экспертам в обеих наших странах для работы над конкретным пониманием того, что является неприемлемым, и рассмотреть конкретные случаи [кибератак], которые произошли в наших странах", - сказал он.

В ходе своей речи глава американской администрации заявил, что Соединенные Штаты представили России перечень из 16 объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и нападения другого рода, и добавил, что страны должны предпринимать действия против преступников, которые на их территории совершают кибератаки с целью выкупа.

Ранее в ходе своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о "правилах поведения" в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.