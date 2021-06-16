Reuters: в администрации Байдена считают, что изменения в отношениях с РФ займут время

ТАСС, 16 июня. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не изменит отношения двух стран моментально, но тон прошедших в Женеве переговоров был конструктивным и очень деловым. Такое мнение представителя администрации Байдена приводит в среду агентство Reuters .

Что обнадеживает, а что настораживает?

Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?

"Это не произойдет по щелчку пальцев. Потребуется какое-то время, чтобы увидеть, насколько эти области потенциального сотрудничества действительно дают результаты", - подчеркнул неназванный чиновник.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Байден должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.