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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Reuters: в администрации Байдена считают, что изменения в отношениях с РФ займут время

Тон прошедших в Женеве переговоров был конструктивным, заявил представитель администрации

ТАСС, 16 июня. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не изменит отношения двух стран моментально, но тон прошедших в Женеве переговоров был конструктивным и очень деловым. Такое мнение представителя администрации Байдена приводит в среду агентство Reuters.

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"Это не произойдет по щелчку пальцев. Потребуется какое-то время, чтобы увидеть, насколько эти области потенциального сотрудничества действительно дают результаты", - подчеркнул неназванный чиновник.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Байден должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдВстреча Путина и Байдена в Женеве
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