{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Обновлено 

Нуланд обсудит итоги саммита РФ - США с представителями НАТО и ЕС 17-18 июня в Брюсселе

Заместитель госсекретаря США входила в состав американской делегации во время переговоров Джо Байдена и Владимира Путина

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетит 17-18 июня Брюссель, где на встречах с представителями НАТО и ЕС будут рассматриваться итоги российско-американского саммита в Женеве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Госдепартамента.

На эту тему
Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?
Итоги саммита России и США.

Нуланд входила в состав американской делегации во время переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. "Заместитель госсекретаря посетит 17-18 июня Брюссель, чтобы рассмотреть с союзниками и партнерами [итоги] саммитов НАТО, США - ЕС, а также встречу президентов Байдена и Путина", - отмечается в сообщении ведомства.

В бельгийской столице у Нуланд запланированы консультации с замгенсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ и генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Кроме того, американский дипломат примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek 2021, "Глобсек-2021").

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Британский эксперт назвал огромным достижением разговор Путина и Байдена в Женеве
Профессор российской и европейской политики Кентского университета в городе Кентербери Ричард Саква отметил, что беседа президентов России и США была "деловой, прагматичной и стала очень хорошим началом для более содержательных отношений" между двумя странами
Читать полностью