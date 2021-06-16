Нуланд обсудит итоги саммита РФ - США с представителями НАТО и ЕС 17-18 июня в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетит 17-18 июня Брюссель, где на встречах с представителями НАТО и ЕС будут рассматриваться итоги российско-американского саммита в Женеве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Госдепартамента.

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Нуланд входила в состав американской делегации во время переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. "Заместитель госсекретаря посетит 17-18 июня Брюссель, чтобы рассмотреть с союзниками и партнерами [итоги] саммитов НАТО, США - ЕС, а также встречу президентов Байдена и Путина", - отмечается в сообщении ведомства.

В бельгийской столице у Нуланд запланированы консультации с замгенсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ и генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Кроме того, американский дипломат примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek 2021, "Глобсек-2021").