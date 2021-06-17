Чижов не считает, что ЕС намеренно увязал публикацию стратегии по России с саммитом

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Публикация в среду новой стратегии об отношениях с Россией, в которых ЕС будет придерживаться трех принципов: противодействовать, сдерживать, взаимодействовать, вряд ли была специально увязана со встречей президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он не исключил, что лидеры ЕС и США могли обсуждать этот документ на своем двустороннем саммите, который прошел 15 июня в Брюсселе, за день до женевских переговоров.

"Я думаю, что момент, когда этот документ был обнародован, привязан скорее к внутриесовскому календарю, нежели к международному. Тем не менее, даже если никакой формальной увязки между двумя событиями нет, можно увидеть много общего между этим документом и теми, что появились в течение нескольких последних дней (имеются в виду разделы по России в итоговых заявлениях саммитов G7, НАТО, а также ЕС - США, которые прошли в период с 11 по 15 июня в Великобритании и Бельгии)", - сказал он.

Отвечая на вопрос, могли ли лидеры ЕС сначала дать почитать свою новую концепцию отношений с Россией президенту США Джо Байдену, он ответил: "Теоретически, да".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел в среду в Брюсселе пресс-конференцию, на которой представил новую стратегию ЕС в отношении России. Она будет включать противодействие якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела государств ЕС и соседних стран, сдерживать усиление влияния России, которое может противоречить интересам и ценностям ЕС, и одновременно вовлекать Россию в диалог по вопросам представляющим взаимный интерес: климату, борьбе с пандемией, урегулированию региональных и международных конфликтов.

Презентация этой стратегии практически совпала по времени с началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женева.