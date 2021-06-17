{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: послание Путина и Байдена минималистское с точки зрения контроля над вооружениями

Гэри Сеймор подчеркнул, что заявление не содержит ни масштабных целей с целью выработки нового договора по контролю над вооружениями, ни каких бы то ни было сроков подготовки соглашения

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Совместное письменное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было позитивным, но минималистским документом, если судить о нем с точки зрения контроля над вооружениями. Такое мнение выразил бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор, комментируя в среду по просьбе ТАСС итоги российско-американского саммита в Женеве.

На эту тему
Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?
Итоги саммита России и США.

"Совместное заявление по стратегической стабильности было скудным", - считает американский эксперт. В настоящее время он работает в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете и возглавляет один из исследовательских институтов Университета Брэндайса. Координатором Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Сеймор был в 2009-2013 годах при президенте Бараке Обаме, который, как и нынешний американский лидер, представляет Демократическую партию США.

По оценке специалиста, заявление "не содержит ни масштабных целей с целью [выработки] нового договора по контролю над вооружениями, идущего на смену Новому ДСНВ, ни каких бы то ни было крайних сроков подготовки [такого] соглашения". Новым ДСНВ в Соединенных Штатах принято именовать российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В феврале Москва и Вашингтон продлили его на максимально возможные пять лет - до 2026 года.

На взгляд Сеймора, Россия и США вместо того, чтобы наметить такие крупные цели и крайние сроки, только взяли на себя обязательство запустить в ближайшее время комплексный, "то есть включающий как стратегические наступательные, так и оборонительные" системы, двусторонний, "то есть не включающий Китай", диалог по стратегической стабильности, который, как обещали Москва и Вашингтон, будет предметным и энергичным. "Это позитивное, но минималистское заявление", - полагает бывший сотрудник Белого дома.

В документе также отмечалось, что посредством такого диалога Россия и США стремятся "стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков". Между тем Байден, беседуя с журналистами у трапа самолета перед вылетом из Женевы в Вашингтон, заявил, что РФ и США условились работать над заключением нового крупного соглашения в области контроля над вооружениями.

Теги
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Эксперт: саммит РФ и США может стать переломным моментом и вывести их отношения из пике
Бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан считает, что саммит может привести к долгосрочному улучшению отношений и конкретному сотрудничеству по повестке дня, которую определили лидеры двух стран
Читать полностью