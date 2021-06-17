Эксперт: диалог РФ и США по стратегической стабильности станет залогом безопасности ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Запуск диалога России и США по стратегической стабильности, о чем президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден приняли решение в Женеве, позволит укрепить безопасность европейских государств. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бельгийский общественный деятель и руководитель Центра европейско-российских исследований Крис Роман.

"Начало диалога между Россией и США по стратегической стабильности - это отличная новость. Такой диалог, безусловно, будет способствовать безопасности европейских государств. Однако, чтобы действительно укрепить свою безопасность, европейские лидеры должны начать принимать самостоятельные решения и перестать смотреть на США как на строгого учителя", - подчеркнул он.

Комментируя высказывания обоих лидеров о том, что на саммите не использовался язык угроз, Роман отметил: "Байден и другие президенты США всегда ведут переговоры с позиции силы, их игра - это игра в ковбоя и индейцев, в этом они опираются на экономическую мощь и военный бюджет США, который значительно превышает российский. Однако президент России предпочитает другие игры - шахматы и дзюдо, где победа строится отнюдь не на угрозах, а на стратегическом расчете и умении использовать силу противника против него самого".

Байден по итогам общения согласился с Путиным, что тактика устрашения не применялась в Женеве. "Угроз не было, были просто утверждения: если ты сделаешь то, я сделаю это", - заявил он.

Роман выразил уверенность, что нынешняя встреча стала серьезной политической победой России. "Многие ждали, что этот саммит выльется в простую демонстрацию, игру для избирателей, в которой каждый президент постарается продемонстрировать свою твердость и силу. Однако в Женеве, несмотря на крайне сложные отношения двух стран, состоялся реальный и полезный разговор, в ходе которого удалось решить ряд серьезных проблем в двусторонних отношениях, в частности договориться о возвращении послов. Это серьезный политический успех для России", - сказал собеседник агентства.

По итогам состоявшегося 16 июня саммита Москва и Вашингтон объявили о запуске в ближайшее время комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, "который будет предметным и энергичным". "Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в совместном письменном заявлении Путина и Байдена, опубликованном по завершении их переговоров в Швейцарии.