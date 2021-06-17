Байден и Путин обсудили разблокирование минского процесса

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили вопросы, касающиеся активизации минского процесса, а также ситуации на Украине и в Белоруссии. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по итогам встречи лидеров. Стенограмму беседы распространил Госдепартамент.

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"Они также говорили о регионах, относительно которых у нас имеются явные и значительные разногласия, начиная с Украины", - сказал чиновник. По его словам, лидеры говорили о том, "есть ли возможности для того, чтобы попытаться разблокировать минский процесс".

Байден ранее заявил, что на встрече с Путиным "подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Американский лидер тогда не привел подробностей относительно того, в каком ключе шла речь об Украине, в отличие от Путина, на отдельной пресс-конференции подробно объяснившего российскую позицию относительно выполнения минских соглашений. Российский лидер отметил, что содействие реализации минских соглашений является единственным обязательством Москвы в вопросе Украины.

Представитель администрации сообщил, что на саммите также говорили о Белоруссии. Чиновник констатировал, что США и РФ "смотрят очень по-разному" на происходящее в стране.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.