{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден и Путин обсудили разблокирование минского процесса

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил, США и РФ "смотрят очень по-разному" на происходящее в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили вопросы, касающиеся активизации минского процесса, а также ситуации на Украине и в Белоруссии. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по итогам встречи лидеров. Стенограмму беседы распространил Госдепартамент.

На эту тему
Итоги саммита России и США. Что обнадеживает, а что настораживает?
Итоги саммита России и США.

"Они также говорили о регионах, относительно которых у нас имеются явные и значительные разногласия, начиная с Украины", - сказал чиновник. По его словам, лидеры говорили о том, "есть ли возможности для того, чтобы попытаться разблокировать минский процесс".

Байден ранее заявил, что на встрече с Путиным "подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Американский лидер тогда не привел подробностей относительно того, в каком ключе шла речь об Украине, в отличие от Путина, на отдельной пресс-конференции подробно объяснившего российскую позицию относительно выполнения минских соглашений. Российский лидер отметил, что содействие реализации минских соглашений является единственным обязательством Москвы в вопросе Украины.

Представитель администрации сообщил, что на саммите также говорили о Белоруссии. Чиновник констатировал, что США и РФ "смотрят очень по-разному" на происходящее в стране.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКризис на УкраинеБайден, Джозеф (Джо)Кризис в БелоруссииВстреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
В Токио заявили, что "пристально следят" за действиями Москвы и Вашингтона
США и Россия являются важными игроками на международной арене, подчеркнул генсек японского кабмина Кацунобу Като
Читать полностью