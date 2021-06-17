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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт: поддержка Байденом в Женеве минских соглашений стала успехом России

Доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден ответил отрицательно на вопрос о том, возможно ли нивелирование итогов российско-американских переговоров со стороны некоторых чиновников администрации США

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Заявление президента США Джо Байдена о поддержке минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины стало главным достижением России на саммите в Женеве. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден.

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На вопрос, возможно ли нивелирование итогов российско-американских переговоров со стороны некоторых чиновников администрации США, он ответил отрицательно. "Однако есть много представителей экспертного сообщества, которые очень расстроены, в частности те, кто специализируется на Украине, - сказал Дарден. - Джо Байден подтвердил поддержку минских соглашений, что является главным достижением российской стороны в ходе этих переговоров. Но это отвечает и американским интересам".

"Очевидно, что те в США, кто не хотят отношений сотрудничества с Россией, считают саммит угрозой", - отметил собеседник агентства.

Байден заявил, что на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил поддержку Украины и договорился "заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений".

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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