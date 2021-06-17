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Встреча Путина и Байдена в Женеве

В Токио заявили, что "пристально следят" за действиями Москвы и Вашингтона

США и Россия являются важными игроками на международной арене, подчеркнул генсек японского кабмина Кацунобу Като

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Токио продолжает пристально следить за действиями Москвы и Вашингтона. Об этом заявил в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, отвечая на просьбу прокомментировать состоявшиеся 16 июня переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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"США и Россия являются важными игроками на международной арене, и мы продолжаем пристально следить за действиями властей двух стран", - сказал он.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
ЯпонияСШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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