Источник: ЕС не увязывал публикацию новой стратегии по России со встречей Путина и Байдена

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Евросоюз формально не увязывал публикацию в среду своей новой стратегии по России "Отталкивать, сдерживать, вовлекать" со встречей президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил ТАСС источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Нет, время публикации совместного заявления [внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии с изложением стратегии по РФ] было увязано только с предстоящей на следующей неделе ее презентацией на заседании Евросовета (саммита глав государств и правительств ЕС 24-25 июня - прим. ТАСС), и определялась календарем работы Еврокомиссии", - заявил собеседник агентства.

Он в то же время фактически подтвердил предположение постпреда России при ЕС Владимира Чижова, что этот документ мог предварительно обсуждаться лидерами стран Евросоюза с Байденом в ходе саммита ЕС - США 15 июня в Брюсселе, который предшествовал переговорам президентов России и США в Женеве.

"Отношения с Россией обсуждались во вторник в ходе саммита [ЕС - США], что также отражено в его совместном заявлении", - сообщил источник.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел в среду в Брюсселе пресс-конференцию, на которой представил новую стратегию ЕС в отношении России. Согласно этому документу, ЕС намерен противодействовать якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела государств ЕС и соседних стран, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, которое может противоречить интересам и ценностям ЕС, и одновременно вовлекать Россию в диалог по вопросам представляющим взаимный интерес: климату, борьбе с пандемией, урегулированию региональных и международных конфликтов.

Презентация этой стратегии практически совпала по времени с началом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.