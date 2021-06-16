"Постараться прийти к разморозке". Мировые СМИ о саммите президентов России и США

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в среду провели в Женеве первую личную встречу с момента вступления последнего в должность в начале года. Переговоры в узком, а затем расширенном формате продолжались с перерывом около 3,5 часов. Единственным документом, согласованным по итогам саммита, стало лаконичное совместное заявление с обещанием в ближайшее время запустить "предметный и энергичный" диалог по стратегической стабильности. Что писали о саммите мировые СМИ — в материале ТАСС. США The New York Times: "Президент Байден и президент России Владимир Путин в среду завершили свою первую личную встречу и заявили о своей доброй воле, но было ясно, что по различным вопросам — от кибернападений до прав человека – между двумя странами сохраняются глубокие разногласия.

На эту тему Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве

"Враждебности не было", — сказал Путин на встрече с журналистами после саммита в Женеве… Со своей стороны, Байден отметил, что "атмосфера на встрече была хорошей, позитивной". Однако наличие противоречий было очевидным. Двое политиков затронули ряд сложных тем — от военных угроз до проблем с правами человека. Некоторые из них были давними, другие совсем новыми. Во время холодной войны опасность ядерного уничтожения привела к заключению исторически важных соглашений и договоренностей, которые позволили сохранить мир. На этой встрече кибероружие, обладающее огромным разрушительным потенциалом, впервые оказалось в центре повестки дня. В то же время из комментариев Путина средствам массовой информации следует, что лидеры двух стран не сумели достичь понимания по многим вопросам. Он отрицал, что Россия играет дестабилизирующую роль в киберпространстве и занял жесткую позицию по поводу прав человека в своей стране". The Washington Post: "Президент Байден и президент Владимир Путин завершили саммит, который российский лидер назвал "конструктивным", а американский — "позитивным". Однако последовавшие за этим пресс-конференции отчетливо показали, что обе стороны продолжают не соглашаться по вопросам прав человека, кибератакам и Украине. Байден заявил, что он поднял тему российского диссидента Алексея Навального, а также двух ошибочно заключенных в России американцев". Associated Press: "Путин сказал, что в ходе переговоров, которые завершились быстрее, чем ожидалось, "не было враждебности". Стороны говорили, что рассчитывали на встречу в течение четырех-пяти часов, но два президента провели вместе менее трех часов с учетом вступительной встречи, на которой присутствовали только они сами и их главные помощники по международным делам...

На эту тему "Зарницы доверия". Путин рассказал журналистам об итогах встречи с Байденом

Путин почти целый час общался с международной прессой. Он отмел вопросы по поводу стремления Байдена оказать на него давление по проблеме прав человека, но в то же время выразил большое уважение к нему как к опытному политику. Российский лидер отметил, что Байден повторил мудрые советы, которые давала ему мать, а также рассказал о своей семье – это, по словам Путина, не имело прямого отношения к саммиту, но продемонстрировало "моральные ценности" Байдена. Путин выразил сомнение в том, что отношения между США и Россией смогут вскоре вернуться к определенному равновесию, существовавшему в прошлые годы, но предположил, что Байден — это тот человек, с кем он мог бы работать... Встреча в комнате, заставленной книгами, началась несколько неловко: президенты старались не смотреть друг на друга во время краткой и хаотичной церемонии фотографирования, на которой толпа журналистов устроила толкотню. Байден кивнул, когда репортер спросил, можно ли доверять Путину, но Белый дом быстро разослал сообщение в Twitter, утверждая, что президент "совершенно определенно не ответил ни на один вопрос, а кивнул в знак признательности прессе в целом". Их поведение, по крайней мере в эти короткие моменты перед прессой, не свидетельствовало об особенно теплой атмосфере (на переговорах)".

The Hill: "Встреча президента Байдена и президента Путина в Женеве продолжалась почти три часа. Затем Путин провел свою пресс-конференцию первым, Байден – следом за ним… Путин охарактеризовал эти переговоры как "конструктивные" и сказал, что никакой враждебности между сторонами не ощущалось. Как отметил Путин на пресс-конференции, Байден не пригласил его посетить Белый дом. И российский лидер не стал приглашать в Москву Байдена… Путин в последний раз встречался с американским президентом на территории США в 2015 году, когда он приезжал в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. Бывший президент Дональд Трамп приглашал Путина в Вашингтон в 2018 году, но эти планы так и не были реализованы… Путин также сообщил, что США и Россия согласились вернуть своих послов соответственно в Москву и Вашингтон. Он дал понять, что это может произойти в ближайшие несколько дней. Возвращение послов могло бы стать признаком того, что Россия и США пытаются ослабить напряженность между ними". Politico: "Российский президент Владимир Путин описал его встречу с президентом Джо Байденом как конструктивную, но признал, что признаков прогресса в американо-российских отношениях не так уж много… Эта встреча продолжалась не так долго, как ожидали американские официальные лица… Помощники Байдена говорили, что он планирует оказать во время встречи давление на Путина по таким вопросам, как кибератаки, нарушение прав человека, наращивание российских войск на границе с Украиной. Но также указали, что Байден надеялся поговорить с Путиным о тех сферах, в которых они могли бы найти общие интересы, в том числе о контроле над вооружениями и изменении климата… У себя дома Байден продолжает сталкиваться с критикой со стороны республиканцев, считающих, что этот саммит, инициатором которого выступил американский президент, стал своеобразной наградой для Путина… Даже некоторые демократы призывают Байдена занять более жесткую позицию. По словам представителей Белого дома, они не ожидают достижения по итогам этой встречи каких-либо крупных политических договоренностей. Но они настаивают на том, что это – первый шаг в установлении "стабильных, предсказуемых" отношений с Россией и в налаживании личного диалога между лидерами двух стран". Bloomberg: "США и Россия договорились вернуть послов к местам их службы и провести переговоры по контролю над вооружениями, кибербезопасности и по дипломатическим отношениям. Об этом заявил президент Владимир Путин после саммита с президентом США Джо Байденом... Переговоры с Байденом, по его словам, были в целом продуктивными, субстантивными, конкретными и прошли в атмосфере, нацеленной на результаты. Обе стороны, сказал он, поняли где проходят "красные линии" по ключевым вопросам...

На эту тему История дипломатического противостояния США и России

Возвращение послов может стать ощутимым результатом этой встречи и символизировать шаг вперед, однако две страны принизили ожидания относительно возможности того, что в результате переговоров произойдут какие-либо структурные изменения". Fox News: "Российский президент Владимир Путин заявил, что во время его встречи с президентом Байденом не было никакой "враждебности". Он сообщил, что стороны достигли договоренности о возвращении послов к месту работы. Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван из Вашингтона примерно три месяца назад, когда Байден назвал Путина убийцей. Посол США в России Джон Салливан покинул Москву примерно два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций. Две страны теперь намерены снизить напряженность". ABC News: "Байден заявил (на своей пресс-конференции), что он поднял много вопросов на переговорах с Путиным и будет продолжать их поднимать. Это, например, дело находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального, дела двух находящихся в тюрьме ветеранов морской пехоты Пола Уилана и Тревора Рида, а также вопрос о "Радио Свобода" / "Свободная Европа". Однако Байден не утверждал, что он убедил Путина изменить свое поведение в отношении этих вопросов, заявив, что встреча лицом к лицу сама по себе является успехом". Великобритания Би-би-си: "Каких-либо прорывов от этой встречи не ждали ни в США, ни в России, ни в Европе. Российское руководство во главе с Путиным уже много лет строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом вообще и США в частности. Джо Байден в отличие от Дональда Трампа является последовательным критиком российской политики, что он несколько раз подтвердил и в самые последние дни перед встречей с Путиным…

Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы описать все, что произошло (на переговорах) в позитивном ключе. В действительности он был довольно дружелюбен, когда говорил о Джо Байдене. Выделялось то, как он описал свой разговор (с Байденом) в течение почти двух часов с глазу на глаз. Путин сказал, что не с каждым лидером удается так поговорить в ходе столь предметной беседы". The Daily Telegraph: "На пресс-конференции после однодневного саммита со своим американским коллегой Джо Байденом Путин выступил в защиту своих прошлых действий в отношении прав человека, Украины и кибератак, но нашел теплые слова для Байдена. Помимо политических дискуссий они поговорили о семье, и Путин сказал, что он уважает "качество моральных ценностей" Байдена". Франция BFM: "Между президентом США Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным складываются открытые и откровенные отношения. Байден выступил с инициативой проведения нынешнего саммита в Женеве именно для того, чтобы снизить напряженность в отношениях между США и Россией. Россия считает недопустимым, чтобы США переступали "красные линии", главной из которых является вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. Путин требует, чтобы американцы не нарушали границ российской зоны влияния, в которую входят Украина, Белоруссия. Для России не может идти и речи о возвращении Крыма.

На эту тему Совместное заявление Путина и Байдена по стратегической стабильности. Полный текст

Для Путина уже тот факт, что такой саммит состоялся, — это большая победа, это позволяет ему находиться в ряду главных политиков планеты, при том что Россия была исключена из числа "восьмерки" после аннексии Крыма. Теперь, проведя встречу в Байденом, Путин находится на позиции лидера, играющего важнейшую роль в мировой политике. Оба президента стремятся установить те границы, за которые нельзя заходить. Они стараются избежать конфронтации, стабилизировать отношения между Россией и США, даже если это трудно. Но это позволит избежать конфронтации и возможного конфликта, чего Байден очень опасается, так как ему в таком случае придется вести противоборство с Россией с одной стороны и с Китаем — с другой". Liberation: "В течение почти часа Владимир Путин отвечал на вопросы иностранных и российских журналистов как из дружественных СМИ, так и из публично критикующих Кремль. Президент России, казалось, так наслаждался моментом, что не хотел его прерывать. Вопреки своей привычке и тому, что в целом можно было ожидать от подобной речи, высказывания Путина были довольно взвешенными. Точки соприкосновения, может быть, и были найдены, но те самые "красные линии", о пересечении которых говорили главы двух государств перед саммитом, похоже, никуда не делись. Когда Путина несколько раз в лоб спросили о вмешательстве в украинские дела и о преследовании политических оппонентов, он перевел эту тему на обвинения против США, которые решили в 2015 году "поддержать кровавый переворот". Что касается Алексея Навального, имя которого Путин в очередной раз отказался произносить, то он покинул территорию Россию сознательно в нарушение закона и, возвращаясь в РФ, "сознательно шел на то, чтобы быть задержанным". Италия La Repubblica: "После нескольких слов приветствия перед встречей Байдена и Путина не прошло незамеченным "равноправное" отношение американского президента к США и России как к "двум великим державам", особенно после того, как Барак Обама в свое время свел Москву к "региональной силе". Слова Байдена о "необходимости определить вопросы, представляющие взаимный интерес, по которым можно сотрудничать, а где это невозможно, установить предсказуемую и стабильную форму общения двух больших держав", должны были польстить Путину, который добивается уважения и признания России на международной арене… Тактика саммита — постараться прийти к разморозке". Испания El Pais: "Двусторонняя встреча старых врагов времен холодной войны всегда несет в себе дозу напряженности, но, когда их лидеры знают друг друга так давно, неопределенность переходит в другую категорию. Отношения между двумя странами также переживают худший момент после распада СССР... Для Путина саммит важен и с точки зрения внутренней политики. Он снова появляется в качестве игрока на мировой геополитической площадке". El Mundo: "С глубокими разногласиями и невысокими ожиданиями разрешить их президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали в среду переговоры недалеко от Женевского озера… Путин, который правит Россией 21 год, сказал, что встреча прошла без враждебности. И в качестве первого результата переговоров он объявил о возвращении послов". Финляндия Yle: "Влияние пандемии коронавируса во многом было заметно во время встречи. Президенты, однако, не использовали защитные маски. На предшествовавших саммиту встрече G7 и саммите НАТО мы не видели привычных рукопожатий. Теперь же президенты, напротив, пожали друг другу руки... Явным признаком разрядки было решение вернуть назад послов в обе столицы и намерение продолжать переговоры по обмену заключенными. Но на пресс-конференции мы также увидели использование Путиным типичных для него приемов. Когда его спросили о правах человека в России, он начал говорить о правах человека в США. Когда его спросили о кибератаках, он начал говорить о кибератаках, исходящих от США". Турция Sabah: "Хотя заранее и не было официальной повестки переговоров в Женеве, предшествующие события дали понять, о чем пойдет речь. И эта первая с момента избрания Байдена встреча с Путиным лицом к лицу имеет историческое значение. Недавно никто не ждал, что такой саммит состоится, поскольку отношения между странами вошли в самый напряженный этап после того, как Байден сравнил Путина с убийцей". NTV: "В Женеве сегодня снова была волнительная атмосфера из-за саммита США-Россия, который прошел спустя 36 лет после исторической встречи в ноябре 1985 года президента США Рональда Рейгана и президента СССР Михаила Горбачева. После переговоров российский лидер Путин заявил, что на встрече между ним и Байденом не было враждебности. Он также сообщил, что есть договоренность вернуть послов РФ и США". Япония Yomiuri: "На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Байденом президент Путин подчеркнул законность тюремного заключения лидера российского оппозиционного движения Алексея Навального, отметив, что тот нарушил российское законодательство. Судя по всему, тема прав человека в России поднималась на переговорах Путина и Байдена, и на них Путин также озвучил соответствующую позицию и отказался выпустить из тюрьмы Навального".

На эту тему Как развивались отношения России и США с приходом Байдена к власти