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Новая Зеландия присоединилась к санкциям против Белоруссии

Страна запретила въезд на свою территорию некоторым гражданам республики

СИДНЕЙ, 17 июня. /ТАСС/. Новая Зеландия запретила въезд на свою территорию ряду граждан Белоруссии в связи с подозрениями в фальсификации результатов президентских выборов 2020 года и нарушении прав человека. Об этом в четверг сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

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"Новая Зеландия считает действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко неприемлемыми и присоединяется к партнерам, прекращая выдачу въездных виз ряду лиц, причастных к злоупотреблениям. Запрет коснется более 50 человек, включая президента [Белоруссии], ключевых сотрудников его администрации, избирательной комиссии страны, полицейского ведомства и сил безопасности", - указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также глава внешнеполитического ведомства отметила, что правительство Новой Зеландии "выражает глубокую озабоченность в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair и ареста находившихся на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и партнера Софии Сапеги". "Мы приветствуем расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и <...> продолжаем призывать Белоруссию к проведению свободных и справедливых выборов", - отметила министр.

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