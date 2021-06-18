В Армении прошли предвыборные дебаты

По причине того, что дебаты были лишены противостояния основных конкурентов за места в будущем парламенте и, вероятно, правительстве, кандидаты были довольно корректны, придерживались отведенного им регламентом времени, не перебивали друг друга и не парировали на повышенных тонах. Тем не менее не обошлось без взаимных обвинений, особенно по самой болезненной для страны теме - недавней войне в Нагорном Карабахе. Так экс-премьер и лидер партии "Свобода" Грант Багратян обвинил Пашиняна в "сдаче армянских территорий Азербайджану" и неумелой экономической политике. Аналогичные обвинения главе кабмина выдвинули и некоторые другие участники дебатов.

Дебаты, которые длились 2 часа 40 минут, транслировало Общественное телевидение Армении. Помимо Пашиняна, приехавшего на дебаты сразу после многотысячного митинга на Площади Республики, воспользоваться эфирным временем решили главы шести партий, участвующих в выборах, среди которых были бывший премьер Арам Саркисян и глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. Оппонировать Пашиняну отказались его главные соперники на предстоящих выборах - экс-президент и лидер блока "Армения" Роберт Кочарян, бывший глава Службы нацбезопасности Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян (блок "Честь имею"), первый президент, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян, крупный бизнесмен и глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

ЕРЕВАН, 18 июня. /ТАСС/. Телевизионные дебаты перед внеочередными парламентскими выборами прошли в Армении в ночь на пятницу с участием и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна, но без его главных оппонентов, в том числе бывшего президента Роберта Кочаряна.

Пашинян в свою очередь отметил, что остановить войну на тех рубежах, где это было сделано в результате подписания трехстороннего заявления с Азербайджаном и Россией 9 ноября, удалось в том числе и потому, что власти отказались от такого шага, как признание независимости Нагорного Карабаха, на котором настаивали некоторые оппоненты. Пашинян указал, что "все детали 44-дневной войны должны быть расследованы, начиная с его действий и заканчивая действиями генералов и оппозиционных политиков". Глава правительства также сообщил, что по подтвержденным данным Азербайджан удерживает 60 армянских пленных, "и есть вероятность, что еще 110 находятся в плену".

Глава правительства также подчеркнул роль России в вопросе возвращения пленных. При этом с критикой в адрес Москвы выступил экс-премьер Саркисян, представляющий "Демократическую партию Армении". По его словам, РФ не выполняет должным образом роль арбитра в отношениях Армении и Азербайджана и не оказывает давления на Баку, чтобы азербайджанские власти вернули всех пленных. Также Саркисян подверг критике ОДКБ. По его мнению, организация "не выполняет своих функций".

Не обошлось и без обсуждения участия Турции в карабахском вопросе, отношений с этой страной и планов Баку и Анкары открыть Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью через Зангезур (Сюникская область Армении). Участники дебатов сошлись на том, что необходимо открыть границу с Турцией, но выступили против создания Зангезурского коридора, что, по их словам, создаст угрозу территориальной целостности Армении, так как Баку и Анкара установят контроль над коридором, проходящим по территории Армении.

Участники дебатов также изложили свое видение проблем экономики, образования и демографии. Но эти темы отходят на второй план не только при прямой политической дискуссии сторон, но и во всей предвыборной кампании. Итоги недавней войны и территориальный вопрос - главное, что беспокоит как политических лидеров. так и все армянское общество.

Выборы в Армении

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. В выборах будет также участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки. Всего в выборах участвуют 26 предвыборных блоков и партий.