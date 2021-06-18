Эмиссар США обсудит в Сеуле 19-23 июня политику Вашингтона в отношении Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким посетит 19-23 июня Сеул, где проведет консультации с коллегами из Южной Кореи и Японии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Американский эмиссар также встретится с южнокорейскими чиновниками высокого ранга, представителями научных кругов и гражданского общества для рассмотрения итогов обзора политики США в отношении КНДР. Кима будут сопровождать в поездке сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме.

"Поездка подчеркивает фундаментальную важность сотрудничества с Южной Кореей и Японией в работе по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечению общей безопасности и процветания, отстаиванию общих ценностей и укреплению основанного на правилах порядка", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Как сообщила 30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировала предыдущая американская администрация. Ранее администрация президента Джо Байдена сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC 23 мая заявил, что Соединенные Штаты готовы к взаимодействию с КНДР, и мяч находится на стороне Пхеньяна.