Явка на парламентских выборах в Армении составила 12,2% за три часа голосования

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении к 11:00 (10:00 мск) составила 12,2%. Об этом в воскресенье сообщила заместитель главы ЦИК республики Лаора Галстян.

Как сообщила Галстян, активность избирателей в Ереване составила 13,99%. Самая высокая явка среди всех регионов Армении в Сюникской области - 15,74%, а среди городов - в административном центре этой области Капане (18,73%). Наименьшая активность зафиксирована в Ширакской области - 8,43%.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).