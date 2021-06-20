В СК Армении заявили, что выборы проходят спокойно

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении проходит в воскресенье в спокойной обстановке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Следственного комитета Армении Камо Саакян.

"В целом голосование проходит спокойно, нет нарушений, которые могут повлиять на ход голосования", - сообщил Саакян.

По его словам, по ситуации на 15:00 (14:00 мск) в Следственный комитет поступили материалы по 15 нарушениям на избирательных участках, которые имеют признаки уголовного преступления. По одному случаю возбуждено уголовное дело в связи с прононсом на территорию участка газового оружия и его применения в отношении одного из избирателей. По остальным 14 случаям следственными органами готовятся материалы.

Ранее представитель Генпрокуратуры Эдгар Арсенян сообщил, что ведомство получило 64 жалобы в связи с нарушениями, 26 из них содержат признаки преступлений, по ним ведется следственная работа.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск).

По последним данным ЦИК, явка на выборах составляет 26,82%.