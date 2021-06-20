Явка на выборах в Армении составила 38,17% за три часа до закрытия участков

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении к 17:00 (16:00 мск) составила 38,17%. Об этом в воскресенье сообщил секретарь ЦИК республики Армен Смбатян.

По его словам, активность избирателей в Ереване достигла 40,15%. Среди всех регионов по данному показателю по-прежнему лидирует Сюникская область (46,83%), самая низкая явка зафиксирована в Армавирской области (31,8%). Среди городов по активности лидирует на протяжении всего дня районный центр Сюникской области Капан (47,64%). Во втором по величине городе Армении Гюмри самый низкий показатель по стране - 29,41%.

Голосование будет признано состоявшимся при любой явке. На предыдущих парламентских выборах к 17:00 она составила 39,54%, а в итоге достигла 48,63%.

В нынешней кампании участвуют 25 политических сил, включая партию и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также значатся блок "Честь имею" третьего президента республики Сержа Саргсяна и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 08:00 (07:00 мск) и будут работать до 20:00 (19:00 мск).