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Пашинян поблагодарил российское руководство за поддержку Армении

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в понедельник, выступая в предвыборном штабе партии "Гражданский договор", выразил благодарность российскому руководству - президенту России Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении.

"Я выражаю благодарность Российской Федерации президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за ту поддержку, которую он оказал в этой ситуации Армении и армянскому народу", - сказал Пашинян.

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