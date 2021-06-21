Экс-министра экономики Японии приговорили к штрафу за подкуп избирателей

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара за подкуп избирателей приговорен к штрафу в размере 400 тыс. иен (более $3,6 тыс.) и лишению права выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах в течение трех лет. Такой приговор вынес ему в понедельник Токийский суд общей юрисдикции, который принял во внимание раскаяние обвиняемого и его решение добровольно отказаться от поста министра и мандата депутата парламента, сообщило NHK.

Ранее следствие уличило экс-министра в том, что он в 2018-2019 годах передал ряду организаций в его избирательном округе в Токио под видом оплаты ритуальных услуг 800 тыс. иен (около $7,6 тыс.). Такие подношения запрещены японским избирательным законодательством.

Сугавара отказался от мандата депутата в марте этого года. Пост министра он занимал в 2019 году в правительстве премьер-министра Синдзо Абэ и ушел в отставку после разоблачений в печати.