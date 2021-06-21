Лидер ХДС считает, что Запад должен установить разумные отношения с Россией

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет полагает, что Запад должен попытаться "установить разумные отношения" с Москвой. Такое мнение политик выразил в опубликованном в понедельник интервью британской газете Financial Times .

"Игнорирование России не отвечает ни нашим интересам, ни интересам США", - сказал Лашет. Он позитивно отозвался о решении президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Лашет напомнил, что РФ является одной из крупнейших стран мира, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подход Байдена - возвращение послов, признание России великой державой - это "очень важный сигнал", добавил политик. Он оспорил мнение экс-президента США Барака Обамы, назвавшего РФ "региональной державой". Подобная позиция - одна из причин роста напряженности между Москвой и Западом в последнее десятилетие, считает председатель ХДС.

Лашет также предупредил об опасности холодной войны с Китаем, согласившись с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в том, что Пекин не только системный соперник, но и партнер, указывает издание. "Вопрос заключается в том, произойдет ли новый конфликт, если мы говорим о сдерживании Китая? Нужен ли нам новый противник? И в данном случае европейская реакция осторожная, потому что, да, Китай - это конкурент и системный соперник, у него другая модель общества, но он также является партнером, особенно в таких сферах, как борьба с изменением климата", - отметил Лашет.

По его словам, Западу не следует руководствоваться критериями холодной войны, когда дело доходит до его геополитического соперничества с КНР. "XXI век очень отличается [от предыдущего], и смотреть на мир через призму того, как он выглядел до 1989 года, малопродуктивно, - отметил он. - У нас [сейчас] многополярный мир".

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден по итогам встречи договорились о возвращении послов. Также они обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.