Главы миссий наблюдателей СНГ и ОДКБ прокомментировали прошедшие выборы в Армении

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Наблюдатели от Организации договора о коллективной безопасности считают, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись и прошли в полном соответствии законодательству страны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил координатор миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Каныбек Иманалиев.

"Выборы были организованы и прошли в полном соответствии с законодательством страны. Конечно, идеальных выборов не бывает, были недостатки. Например, вчера утром мы были в избирательном участке, ни одного представителя партий там не видели. Мы также рекомендовали ЦИК организовать зарубежные участки для голосования. По нашим оценкам в условиях пандемии явка 49,4% отражает настроения избирателей. То есть, выборы состоялись", - заявил он.

Досрочные выборы в парламент Армении были проведены в соответствии с избирательным законодательством республики, заявил, в свою очередь, глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов. "Процедура голосования проходила в соответствии с требованиями избирательного кодекса. Наблюдатели от СНГ не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов", - сказал он.

Нематов информировал что всего наблюдатели миссии посетили более 800 избирательных участков по всей Армении.

Прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы были очень конкурентными и состязательными, сообщил корреспонденту ТАСС координатор миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский.

"Если сохранятся те же результаты, которые свидетельствуют об убедительном разрыве, я это характеризую как выбор армянского народа, у которого действительно было из кого выбирать. Конкуренция и состязательность на этих выборах была более чем высокая, и мудрый армянский народ сделал свой выбор", - сообщил Комаровский.

Как отметил координатор миссии, предварительные данные ЦИК свидетельствуют о том, что пария и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала достаточное количество голосов для формирования правительства (около 54%), таким образом второго тура не будет. "Любые выборы - это напряжение, возбуждение населения, эмоции. Так как второго тура не будет, хотелось бы, чтобы этот предвыборный накал спадал, угасал", - отметил Комаровский.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна не преодолел барьера в 7%, предусмотренного для блоков, но он имеет наивысший третий показатель. Так как по закону в парламенте должны быть минимум три политические силы, именно "Честь имею" войдет в законодательный орган, заняв третье место на выборах.