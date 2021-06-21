В Германии ХДС/ХСС приняли предвыборную программу

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Германский консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) утвердил предвыборную программу. Она изложена на 139 страницах и носит название "Стабильность и обновление. Вместе за современную Германию", ключевое внимание в ней уделяется различным внутригосударственным темам.

"Мы живем во времена, когда сменяются эпохи, - сказал председатель ХДС Армин Лашет, представляя в понедельник документ, - в этих условиях мы должны не только реагировать но и действовать".

Внутренняя политика

Основной упор в программе делается на экономическое и социальное благополучие и усилия по борьбе с климатическими изменениями. Блок ХДС/ХСС обещает отказаться от повышения реальных налогов, повысить зарплату за минимальную занятость с 450 до 550 евро.

Консерваторы поддерживают план достижения климатического нейтралитета к 2045 году, будут способствовать развитию электромобилей. "Можно осуществлять экологическую политику без партии "зеленых", - сказал председатель ХСС Маркус Зёдер. У "зеленых", которые являются главными соперниками консерваторов в предвыборной борьбе, по его словам, "много идей, но мало опыта" для того, чтобы возглавлять правительство.

ХДС/ХСС хочет в случае работы в будущем правительстве как можно скорее вернуться к бездефицитному бюджету. Федеральная республика начала брать новые кредиты лишь на фоне борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Также консерваторы хотят усилить противодействие правому и левому экстремизму, исламизму, популизму, ксенофобии, кибератакам.

В программе среди прочего подчеркивается необходимость повышать уровень жизни за пределами крупных городов и сделать доступной покупку жилья для среднего класса.

Международный аспект

Внешняя политика обычно не играет большой роли в предвыборной борьбе в Германии. Европейской и мировой повестке, а также вопросам безопасности уделяется внимание в двух пассажах из десяти, или на 32 страницах из 139. Они сводятся к укреплению роли Германии в международных институтах - Европейском союзе, НАТО и ООН. "Десятилетие модернизации может получиться лишь при наличии новой внешнеполитической силы", - говорится в программе.

Россия своими действиями испытывает на прочность ценности Запада, утверждается в документе. "Мы не хотим, чтобы из этого опять появилась военная угроза для Европы", - говорится в программе. "Одновременно с этим мы выступаем за диалог и сотрудничество в тех сферах, где есть совместные интересы", - пишут авторы.

Консервативный блок будет продолжать содействовать улаживанию конфликта на востоке Украины и выступать за целостность Украины в международно признанных границах.

В документе упоминается необходимость выстраивания отношений с Китаем на принципах равенства и при тесной координации с США, но при этом КНР называют "главным вызовом во внешней политике и политике безопасности". ХДС и ХСС будут поддерживать общеевропейский подход к этой теме. Соединенные Штаты характеризуются в программе как "самый важный партнер в мировой политике".

Блок ХДС/ХСС также настаивает на том, что гипотетическое расширение Европейского союза не должно навредить сообществу. Партии выступают против вступления в ЕС Турции.

О предстоящих выборах

Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Выдвигать главу правительства будет та партия, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию. Если сбудутся нынешние прогнозы, то победит именно ХДС/ХСС. В этом случае блок выдвинет своего кандидата в канцлеры - Армина Лашета.

На протяжении последних месяцев рейтинги возглавляли "зеленые", но ситуация изменилась в июне. Многие эксперты связывают снижение их рейтинга с тем, что партия долгое время находилась в оппозиции и критиковала правительство Германии, в том числе его внешнюю политику. Перед выборами в Бундестаг "зеленые" и их кандидат в канцлеры Анналена Бербок находятся в ситуации, когда критику приходится подкреплять более весомыми аргументами и представлять собственный курс, который в условиях реальной политики представляется в целом несостоятельным. К примеру, критике подвергались их инициативы по искусственному повышению цен на авиабилеты.

Кроме того, в последнее время Бербок преследовали скандалы. Сначала СМИ выяснили, что она своевременно не задекларировала свои доходы за 2018-2020 годы, а впоследствии узнали, что некоторые пункты, указанные в ее биографии, не соответствуют действительности.

Эксперты не исключают, что ХДС/ХСС и зеленые сформируют по итогам выборов коалиционное правительство. Для формирования кабмина из нескольких партий будет разрабатываться коалиционный договор в дополнение к существующим предвыборным программам.