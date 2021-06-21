Лидер ХАМАС в Газе назвал плохой встречу с координатором ООН

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Встреча с международными эмиссарами в Газе была "плохой и негативной", не показав никаких признаков решения гуманитарного кризиса в анклаве. Об этом, как передает новостной портал Sava news, заявил в понедельник лидер политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Яхья Синвар.

Делегация ООН во главе со специальным координатором по Ближнему Востоку Тором Веннесландом прибыла утром в Газу через контрольно-пропускной пункт "Эрез" рядом с городом Бейт-Ханун для переговоров с руководством ХАМАС. "Встреча с делегацией ООН была плохой и абсолютно не позитивной, Израиль по-прежнему продолжает свою политику в отношении палестинцев и заключенных, и нет никаких признаков разрешения гуманитарного кризиса в Газе, - сказал Синвар. - Похоже, израильские оккупанты не поняли послания нашего народа. Мы проинформировали ооновского представителя о том, что ХАМАС проведет встречу с палестинскими фракциями в ближайшие часы или дни, чтобы обсудить способы оказания давления на оккупацию посредством народного сопротивления и заставить ее признать права палестинцев".

Лидер ХАМАС, в частности, обвинил израильскую сторону в закрытии погранпереходов, препятствованию поставкам топлива для единственной действующей в секторе электростанции, сужении района рыболовства, а также в удержании международных грантов и выделяемой Катаром финансовой помощи для малообеспеченных семей. "Мы уверены, что наш народ может отстоять свои права и вернуть их из рук преступной оккупации, которую ничто не заботит", - добавил он.

В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Действующие в прибрежном анклаве группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа за 11 дней погибли 257 человек. С израильской стороны жертвами обстрелов стали не менее 13 жителей.