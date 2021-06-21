В Белом доме заявили, что не будут предупреждать Россию об ответных мерах за кибератаки

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ответят, если Россия, по мнению Вашингтона, осуществит кибератаку, направленную против американской инфраструктуры. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я не думаю, что от президента Джо Байдена требуется передавать президенту [РФ Владимиру] Путину список для определения критической инфраструктуры в США. Я знаю, что это часть рассуждений в ответ на его [Байдена] предложения, - сказала Псаки, отвечая на вопрос о предоставлении американской стороной в Женеве списка областей, которые не должны подвергаться кибернападениям. - Президент США дал понять, что за этими сферами мы будем следить и оставляем за собой право на ответ [в случае проведения атаки]".

По словам пресс-секретаря, данный сигнал был направлен во время саммита в Женеве 16 июня. На вопрос, почему делегация США не передала собеседникам перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американским интересам, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры".

На пресс-конференции по итогам встречи в Женеве Байден заявил, что передал Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом. Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.