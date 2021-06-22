Блинкен проинформирует лидеров ФРГ, Франции и Италии об итогах саммита в Женеве

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визитов в Германию, Италию и Францию проинформирует лидеров этих стран об итогах российско-американского саммита, состоявшегося в Женеве 16 июня. Об этом исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей с 22 по 29 июня поездке главы американской дипломатии в Берлин, Париж, Рим и Ватикан.

"Я могу себе представить, что в ходе любых бесед, которые состоятся у госсекретаря с лидерами <...> в Берлине и Париже, у него будет возможность обсудить двустороннюю встречу сверх того, как это уже было сделано. <...> У нас были брифинги в НАТО с союзниками, возможности для некоторых разговоров, но я вижу, что [данная тема] <...> поднимается в их беседах. Теперь у нас появляется возможность более подробно обсудить это в двустороннем формате с каждым из упомянутых государств (Германией и Францией - прим. ТАСС), а также с Италией", - сказал он.

Кроме того, Рикер сообщил, что США считают Германию ключевым союзником, госсекретарь Энтони Блинкен обсудит в Берлине с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом отношения с Россией и Китаем.

По словам Рикера, госсекретарь 23 июня примет участие во второй Берлинской конференции по Ливии. "Я хотел бы отметить некоторые двусторонние встречи, которые госсекретарь проведет в Германии. Как Энтони Блинкен неоднократно заявлял, мы рассматриваем Германию как ключевого союзника, партнера и друга, - сказал он. - Наши отношения построены на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству права, безопасности и процветанию".

"В продолжение поездки президента Джо Байдена в Европу на прошлой неделе в рамках активизации трансатлантических отношений госсекретарь встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом и обсудит, как мы можем в дальнейшем укрепить отношения между США и Германией, чтобы реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай", - отметил представитель Госдепартамента.

Инициатива проведения российско-американского саммита исходила от Вашингтона. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи договорились о возвращении послов. Они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.