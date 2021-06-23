Блинкен: США и Германия по-прежнему расходятся в оценках "Северного потока -2"

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. США и Германия по-прежнему расходятся в своих подходах к проекту "Северный поток -2". Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне, как и ранее, усматривают в этом проекте угрозу для европейской энергетической безопасности и для безопасности Украины. В Берлине с этим "не согласны" уточнил госсекретарь.

"Это одно место, где мы не соглашаемся, - сказал он. - Мы по-прежнему считаем, что "Северный поток - 2" является геополитическим проектом России, который представляет угрозу для безопасности Соединенных Штатов и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе".

Госсекретарь дал понять, что, несмотря на откровенно негативное отношение в Вашингтоне к этому проекту, нынешняя американская администрация практически была не в состоянии ему помешать, так как ко времени ее прихода к власти он находился на завершающем этапе.

"К тому времени, когда мы пришли к руководству [страной], этот газопровод как конструкция был готов на более чем 90%. Это реальность, - констатировал Блинкен. - Теперь мы намерены предпринять меры для того, чтобы извлечь что-то позитивное из этой трудной ситуации, которую мы унаследовали, что-то предпринять для обеспечения гарантии того, чтобы в конечном итоге европейская безопасность не только не была ослаблена, а была фактически усилена. И это находилось в центре нашего [с министром Маасом] сегодняшнего обсуждения".