В Совфеде заявили, что реакция на действия эсминца соответствует характеру провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает реакцию России на нарушение госграницы эсминцем ВМС Великобритании обоснованной и соответствующей характеру провокации.

В среду в Минобороны России сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение российской госграницы эсминцем "Дефендер" ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание.

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Реакция российской стороны на нарушения территориального моря обоснована, соответствует характеру провокации и национальному законодательству", - сказала сенатор ТАСС, комментируя инцидент с эсминцем ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал инцидент "грубой провокацией [в отношении] территориальной целостности России после встречи Путина и Байдена". "[Это сделано], чтобы насолить и сподвигнуть Россию на какие-то жесткие меры. Навигация вышла из строя или компас, или они заблудились, они не знают правил? Это же не торговый корабль, военный", - отметил Константинов.

Как уточнили в Минобороны России, в 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".