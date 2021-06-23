В США заявили, что поставляли Украине оружие только для самообороны

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты передавали Украине вооружения исключительно для решения ею задач самообороны. С таким заверением выступил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Военачальника попросили на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США уточнить, заслуживает ли, по его мнению, Украина поддержки поставками летальных вооружений. "Да. И мы передавали [Киеву] летальные вооружение в прошлом. Однако летальные вооружения - только для оборонительных целей", - сказал Милли.

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. По информации источников издания, готовившийся пакет мер поддержки включал в том числе поставки Украине вооружений поражающего действия. В частности, рассматривалась возможность предоставления стране систем противовоздушной обороны, стрелкового и противотанкового оружия. Как утверждалось в материале Politico, Совет национальной безопасности Белого дома приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе России и Украины, а также в преддверии российско-американского саммита в Женеве. Как отметил один из собеседников газеты, возможность предоставления помощи Украине окончательно не исключается.

Комментируя публикацию, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что вашингтонская администрация в полном объеме передала Киеву средства, ассигнованные ранее на оказание помощи в сфере безопасности в текущем году, еще $100 млн были зарезервированы на случай обострения ситуации на российско-украинской границе.