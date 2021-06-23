В Берлине не комментируют сообщение Financial Times об инициативе ФРГ по России

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Представитель правительства ФРГ не стала комментировать сообщение британской газеты Financial Times, согласно которому Берлин и Париж якобы считают нужным пригласить Москву на саммит ЕС.

"Это обычное дело, что Германия и Франция согласовывают позиции перед саммитами ЕС и вырабатывают предложения. Просим отнестись с пониманием, что мы не комментируем содержание внутренних процессов", - сообщили в кабмине ФРГ в среду в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в среду Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.