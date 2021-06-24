Депутат Бундестага призвал прекратить переговоры с Турцией о вступлении в Евросоюз

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф в преддверии предстоящего саммита лидеров Евросоюза призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Об этом он заявил в четверг агентству DPA.

"В то же время главы государств и правительств должны использовать саммит, чтобы положить конец бесплодным переговорам с Турцией о вступлении [в ЕС] и вместо этого подвести новую базу под отношения [с ней]", - отметил Ламбсдорф. "Тот факт, что Турция только что подала заявку на участие в проекте в рамках европейского сотрудничества в сфере политики безопасности, показывает возможность будущего взаимодействия независимо от давно устаревшего процесса вступления [в ЕС]", - отметил политик.

Вместе с тем Ламбсдорф полагает, что необходимо выработать четкую стратегию в отношении России и Турции. "Сотрудничество там, где возможно, но противоречие там, где Анкара или Москва нарушают права человека и гражданские права или европейский миропорядок", - утверждал Ламбсдорф. При этом он добавил, что властям Германии следует решиться на введение моратория на строительство газопровода "Северный поток - 2". С другой стороны, необходимо подать сигнал о том, что защита климата, экономическое сотрудничество и контроль над вооружениями также находятся в сфере европейских интересов.

В четверг в Брюсселе стартует двухдневный саммит лидеров 27 стран-членов Евросоюза. Как ожидается, главы государств и правительств обсудят пандемию коронавируса и восстановление после нее. Другой центральной темой саммита станет стратегическая дискуссия по отношениям с Россией на основании представленного 16 июня главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем отчета по Москве, сообщил накануне в своем письме лидерам стран ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. При этом, как рассказал корр. ТАСС источник в Совете ЕС, каких-либо больших решений по итогам этого обсуждения ожидать не стоит. Кроме того, лидеры ЕС также затронут ситуацию в Белоруссии, отношения с Турцией и борьбу с миграционным кризисом в сообществе.