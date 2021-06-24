Департамент по авиации Белоруссии получил промежуточный доклад ICAO об инциденте с Ryanair

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Департамент по авиации Белоруссии получил промежуточный доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO) об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве республики 23 мая. Об этом сообщает ведомство на своем сайте в четверг.

"24.06.2021 года департамент по авиации получил "Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - сказано в сообщении. - В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ICAO, подготовленный Группой ICAO по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года".