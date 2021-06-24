Боррель подтвердил, что саммит ЕС обсудит предложение о проведении саммита с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите в четверг предложение Германии и Франции провести саммит ЕС - Россия. Об этом заявил по прибытии на встречу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Есть предложение Германии и Франции провести саммит с Россией, которое мы будем также обсуждать на саммите", - сказал он.

Ранее в четверг в кабинете Борреля уже сообщили корреспонденту ТАСС, что возможность проведения встречи глав государств Евросоюза (ЕС) и президента России Владимира Путина по инициативе Германии и Франции будет обсуждаться на саммите, но отказались комментировать до завершения встречи. В пресс-службе Борреля отметили, что по "итогам стратегической дискуссии по России на саммите ЕС должны быть выработаны дальнейшие рекомендации по реализации политики Евросоюза в отношении РФ".

Накануне саммита британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.