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Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Лондон считает, что эсминец имел право пройти через территориальные воды у берегов Крыма

Глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что HMS Defender придерживался "безопасного курса" и "вежливо и профессионально" контактировал по радио с российской стороной, хотя и не подчинился требованиям российских сторожевых кораблей

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Британское правительство считает, что эсминец HMS Defender ВМС королевства имел право пройти через территориальные воды у берегов Крыма, никого не уведомляя об этом намерении. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте британского парламента письменном заявлении главы Минобороны королевства Бена Уоллеса, который ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).

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"В соответствии со статьей 19 UNCLOS, HMS Defender имел прав осуществить мирный проход через украинские территориальные воды так, как он это сделал, не уведомляя о своем намерении это сделать. Это право, которое Соединенное Королевство предоставляет России и другим государствам, когда вопрос касается территориальных вод Соединенного Королевства, в том числе системы разделения движения судов в Дуврском проливе и Ла-Манше", - говорится в документе.

Министр также отметил, что ВМС Великобритании "всегда будут поддерживать международное право и не будут мириться с незаконным нарушением права мирного прохода". Уоллес утверждал, что британский эсминец придерживался "безопасного курса" и "вежливо и профессионально" контактировал по радио с российской стороной, хотя и не подчинился требованиям российских сторожевых кораблей.

"Ни в какой момент в направлении HMS Defender не велся предупредительный огонь, а на его пути не сбрасывались бомбы, как в этом заверяли российские власти", - добавил Уоллес. Он признал, что экипаж судна отметил факт стрельбы за кормой вне зоны поражения, что "не представляло угрозы для HMS Defender", однако министр связывает это с поступившим от российской береговой охраны предупреждением о том, что эсминец входит в зону осуществления учебных стрельб. Уоллес также указал, что российские самолеты, пролетавшие над британским кораблем, якобы осуществляли маневры, которые "не были ни безопасными, ни профессиональными".

В заявлении также отмечается, что британская сторона рассмотрит факт вызова британского военного атташе в Минобороны РФ и "в должном порядке ответит на него".

Британская версия

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море как грубую провокацию. Позднее в своем Telegram-канале Захарова написала, что Минобороны Великобритании и британское посольство в Москве распространяют ложь о произошедшем инциденте. Министерство обороны Великобритании выступило с утверждением, что эсминец ВМС королевства совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления Москвы о предупредительной стрельбе. Согласно версии ведомства, российские военнослужащие "проводили учебные стрельбы". Британское посольство, в свою очередь, заявило, что РФ неточно описывает инцидент с эсминцем в Черном море.

Теги
ВеликобританияРоссияКрымИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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