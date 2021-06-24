Лондон считает, что эсминец имел право пройти через территориальные воды у берегов Крыма

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Британское правительство считает, что эсминец HMS Defender ВМС королевства имел право пройти через территориальные воды у берегов Крыма, никого не уведомляя об этом намерении. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте британского парламента письменном заявлении главы Минобороны королевства Бена Уоллеса, который ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).

"В соответствии со статьей 19 UNCLOS, HMS Defender имел прав осуществить мирный проход через украинские территориальные воды так, как он это сделал, не уведомляя о своем намерении это сделать. Это право, которое Соединенное Королевство предоставляет России и другим государствам, когда вопрос касается территориальных вод Соединенного Королевства, в том числе системы разделения движения судов в Дуврском проливе и Ла-Манше", - говорится в документе.

Министр также отметил, что ВМС Великобритании "всегда будут поддерживать международное право и не будут мириться с незаконным нарушением права мирного прохода". Уоллес утверждал, что британский эсминец придерживался "безопасного курса" и "вежливо и профессионально" контактировал по радио с российской стороной, хотя и не подчинился требованиям российских сторожевых кораблей.

"Ни в какой момент в направлении HMS Defender не велся предупредительный огонь, а на его пути не сбрасывались бомбы, как в этом заверяли российские власти", - добавил Уоллес. Он признал, что экипаж судна отметил факт стрельбы за кормой вне зоны поражения, что "не представляло угрозы для HMS Defender", однако министр связывает это с поступившим от российской береговой охраны предупреждением о том, что эсминец входит в зону осуществления учебных стрельб. Уоллес также указал, что российские самолеты, пролетавшие над британским кораблем, якобы осуществляли маневры, которые "не были ни безопасными, ни профессиональными".

В заявлении также отмечается, что британская сторона рассмотрит факт вызова британского военного атташе в Минобороны РФ и "в должном порядке ответит на него".

Британская версия

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море как грубую провокацию. Позднее в своем Telegram-канале Захарова написала, что Минобороны Великобритании и британское посольство в Москве распространяют ложь о произошедшем инциденте. Министерство обороны Великобритании выступило с утверждением, что эсминец ВМС королевства совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления Москвы о предупредительной стрельбе. Согласно версии ведомства, российские военнослужащие "проводили учебные стрельбы". Британское посольство, в свою очередь, заявило, что РФ неточно описывает инцидент с эсминцем в Черном море.