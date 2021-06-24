{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Грушко: инцидент с эсминцем показал, что НАТО может зайти далеко в "антироссийском раже"

Действия альянса в военной сфере сейчас не имеют никакого отношения к реальным потребностям безопасности, отметил замглавы МИД

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море продемонстрировал, что коллеги из Североатлантического альянса в своем "антироссийском раже" могут зайти очень далеко. Об этом заявил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На эту тему
Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море
Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Вчерашняя провокация Великобритании в наших территориальных водах показала, что наши натовские коллеги в своем антироссийском раже могут зайти очень далеко", - сказал он.

По словам дипломата, действия НАТО в военной сфере сейчас не имеют никакого отношения к реальным потребностям безопасности. "Потому что все угрозы на юге. Это попытка навязать нам повестку дня, которой не должно быть. И результат - политическая демонизация России. С военной точки зрения это не может нас не тревожить. Как любое ответственное государство мы должны учитывать любые варианты развития событий", - подчеркнул Грушко.

"Поэтому Россия будет принимать все необходимые военные-технические меры, чтобы интересы нашей безопасности были надежно обеспечены", - отметил замглавы МИД РФ.

Теги
РоссияИнцидент с британским эсминцем в Черном море
СМИ: США разместят в третьих странах граждан Афганистана, оказывавших им поддержку
Речь идет о переводчиках, водителях, инженерах, охранниках и разнорабочих
Читать полностью