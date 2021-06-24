Грушко: инцидент с эсминцем показал, что НАТО может зайти далеко в "антироссийском раже"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море продемонстрировал, что коллеги из Североатлантического альянса в своем "антироссийском раже" могут зайти очень далеко. Об этом заявил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Вчерашняя провокация Великобритании в наших территориальных водах показала, что наши натовские коллеги в своем антироссийском раже могут зайти очень далеко", - сказал он.

По словам дипломата, действия НАТО в военной сфере сейчас не имеют никакого отношения к реальным потребностям безопасности. "Потому что все угрозы на юге. Это попытка навязать нам повестку дня, которой не должно быть. И результат - политическая демонизация России. С военной точки зрения это не может нас не тревожить. Как любое ответственное государство мы должны учитывать любые варианты развития событий", - подчеркнул Грушко.

"Поэтому Россия будет принимать все необходимые военные-технические меры, чтобы интересы нашей безопасности были надежно обеспечены", - отметил замглавы МИД РФ.