Власти Ливии одобрили использование второй партии "Спутника V"

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. Ливийские власти одобрили применение в стране прибывшей второй партии российского препарата против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в четверг директор Центра по надзору в сфере продовольствия и медикаментов Мухаммед аз-Заят.

"Первая партия вакцины поступила в Ливию на прошлой неделе через столичный аэропорт Митига. Несколько образцов препарата прошли лабораторные исследования на физический, химический и биологический состав. Результаты показали, что "Спутник V" может использоваться для вакцинации населения страны", - приводит слова чиновника местный телеканал Libya Al Ahrar.

15 июня в Триполи была доставлена вторая партия "Спутника V". Перед началом использования на территории Ливии несколько доз вакцины были взяты для лабораторных исследований.

Первая партия российского препарата была поставлена в Ливию в апреле, когда в стране началась национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса с приоритетом для лиц старше 70 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также врачей, участвующих в лечении больных COVID-19.

По последним данным, в Ливии с населением порядка 6,7 млн человек зарегистрировано более 191 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, не менее 3 тыс. пациентов умерли от осложнений.