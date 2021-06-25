Законодатели США достигли договоренности по вопросу полицейской реформы

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американские законодатели от обеих партий в четверг достигли договоренности по вопросу реформы полиции.
"После месяцев добросовестной работы мы достигли договоренности по общим принципам относительно решения основных вопросов, касающийся двухпартийной реформы полиции. Впереди еще много работы над окончательной версией законопроекта <...>. В течение следующих нескольких недель мы надеемся продолжить работу по доведению нашего окончательного предложения до финишной линии", - говорится в распространенном в четверг заявлении сенаторов Тима Скотта (республиканец от штата Южная Каролина), Кори Букера (демократ от Нью-Джерси) и члена Палаты представителей Карен Басс (демократ от Калифорнии), которые занимаются переговорами по данному вопросу.
Президент США Джо Байден выразил благодарность законодателями за проделанную работу. "Президент признателен члену Палаты представителей Басс и членам Сената Букеру и Скотту за их напряженную работу относительно реформы полиции и с нетерпением ожидает сотрудничества с ними на дальнейшем пути [в этом вопросе]", - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В марте Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе, названный в честь афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году при попытке его задержания правоохранителями. Планируется, в частности, запретить стражам порядка применять удушающие приемы, создать национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запретить в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. Также предусмотрено расширение возможностей для подачи исков в отношении правоохранителей за злоупотребления с их стороны. Как отмечала газета The Hill, во время голосования ни один конгрессмен от Республиканской партии не поддержал реформу.