В порт Батуми вошел эсминец Defender

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Британский эсминец HMS Defender вошел в грузинский порт Батуми (Аджарская Автономная республика). Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства в Грузии, распространенном в пятницу.

"Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками в черноморском регионе для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook. В диппредставительстве не уточнили, как долго судно пробудет в Грузии.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В оборонном ведомстве действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждала, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".

В четверг ФСБ РФ распространила видеозапись с предупредительными выстрелами по курсу британского эсминца в Черном море. На видеозаписи запечатлено, как экипаж пограничного катера ФСБ несколько раз предупредил экипаж Defender об открытии огня в случае пересечения границы РФ, после чего выполнил предупредительную стрельбу по курсу эсминца.