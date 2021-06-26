{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ХДС: "Северный поток - 2" нужно достроить и "можно остановить" при давлении на Киев

Проект не должен использоваться против Украины, отметил Армин Лашет
© Виталий Невар/ТАСС

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. "Северный поток - 2" - исключительно экономический проект, но работу газопровода можно будет остановить в случае его использования против Украины. Об этом заявил в субботу в эфире немецкого телеканала ARD кандидат в канцлеры ФРГ и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Это чисто экономический проект. Как говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции, газ остается газом, не важно, поступает ли он по морю или по земле. В этой связи все в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершен", - сказал он.

По словам Лашета, с другой стороны, "есть и европейские обязательства" - "Северный поток - 2" не должен использоваться против Украины. Если Россия не будет придерживаться этого правила, "то в любой момент, даже если трубопровод будет готов, его можно будет опять остановить". Он объяснил, что "в таком случае не будет основы для сделки".

Действующее правительство также считает проект экономическим и считает нужным завершить его.

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых" Анналена Бербок со своей стороны заявила, что "не стала бы достраивать газопровод". По ее словам, Европа и так "зависима от российского газа". Эту позицию она оглашала уже много раз.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Теги
УкраинаГерманияРоссияЛашет, Армин
Кризис в Сирии
Проект резолюции СБ ООН по трансграничной помощи Сирии предполагает два пункта пропуска
Документ носит компромиссный характер
Читать полностью