В ДНР заявили, что около 8 тыс. жителей республики пострадали в ходе конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 июня. /ТАСС/. Около восьми тысяч жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период после начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила в воскресенье уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова, комментируя происшедший в воскресенье утром обстрел города Горловка украинскими силовиками, в результате которого была ранена мирная жительница.

"С начала боевых действий в Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины получили ранения различной степени тяжести порядка 8 000 жителей республики", - приводит слова Дарьи Морозовой Донецкое агентство новостей. "И все эти люди не были случайными жертвами, поскольку украинские военные целенаправленно бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору. Сегодняшний обстрел Горловки - тому доказательство", - сказала омбудсмен ДНР.

Она отметила, что подобные действия армии Украины - грубое нарушение норм международного гуманитарного права (в частности, правил общей защиты, предоставленной гражданскому населению согласно положениям IV Женевской конвенции). "Абсолютно очевидно, что именно принципиальная позиция международного сообщества могла бы способствовать возвращению Киева к конструктивному мирному диалогу в рамках Минского переговорного процесса", - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в воскресенье утром войска Киева обстреляли из минометов район поселка шахты 6/7 на окраине города Горловка, в результате чего мирная жительница получила осколочное ранение. Также были зафиксированы повреждения в жилом секторе. Обстрел, по данным Народной милиции ДНР, велся из района подконтрольного киевским властям населенного пункта Шумы.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.