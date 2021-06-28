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СМИ: ребенок погиб при авиаударах ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии

Трое мирных жителей получили ранения

ТАСС, 28 июня. Ребенок погиб в ночь на понедельник в результате одного из авиаударов, которые были нанесены ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, авиаудары были нанесены в районе провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Трое мирных жителей получили ранения.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли в воскресенье авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. По версии Кирби, "цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, которые занимаются атаками с применением беспилотных летательных аппаратов против американских военнослужащих и объектов в Ираке".

Теги
СШАИранИракСирияБайден, Джо
Пентагон уведомил другие страны о нанесении авиаударов в Ираке и Сирии
В ведомстве не уточнили, была ли среди них Россия
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